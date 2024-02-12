Іспанія

Нападник Атлетіко Альваро Мората отримав травму в матчі з Севільєю та пропустить близько трьох тижнів.

У 24-му турі Ла Ліги Атлетіко на виїзді поступився Севільї — 0:1. Атлетіко програло вперше в чемпіонаті з 3 січня.

В старті "матрацників" вийшов нападник Альваро Мората. Іспанець відіграв перший тайм, а на другий вже не вийшов через пошкодження.

У понеділок вранці йому зробили МРТ, щоб визначити ступінь травми, і у звіті медичної служби вказується, що у нього "забій кістки та розтягнення внутрішньої бічної зв'язки правого коліна". Про це йдеться на офіційному сайті Атлетіко.

За інформацією Relevo, через травму форвард пропустить близько 2-3 тижнів.

Нинішнього сезону 31-річний іспанець провів 33 матчі, в яких забив 19 голів та віддав три гольові передачі.