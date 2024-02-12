Іспанія

Головний тренер Гранади Александер Медіна прокоментував нічию з Барселоною.

У 24-му турі Ла Ліги Барселона не змогла перемогти Гранаду (3:3). Після гри головний тренер Гранади Александер Медіна заявив, що його команда могла розраховувати на перемогу, а також висловився щодо роботи Хаві на посаді наставника "блаугранас".

"Якоїсь миті у мене виникло відчуття, що ми могли виграти. Це було мінливо. Якби перед матчем мені сказали, що ми зіграємо тут унічию, я був би задоволений. Ми їдемо з суперечливими почуттями. Але важливо, що Гранада грала так, як мені й хотілося, щоб можна було сподіватися на порятунок. Варто цінувати це набране очко.

Я захоплювався Хаві як гравцем, а тепер захоплююсь ним як тренером, тому що робота, яку він виконує, дуже цінна. Вони будували команду з урахуванням фінансових можливостей, молоді, але конкурентоспроможні. Ми говорили про футбол, тактику, планування та про те, що буде далі. Це було продуктивно для мене особисто", – сказав Александер Медіна.

Огляд матчу Барселона — Гранада доступний на Football.ua.