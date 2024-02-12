Головний тренер Гранади Александер Медіна прокоментував нічию з Барселоною.
Александер Медіна та Хаві, GETTYIMAGES
12 лютого 2024, 15:30
У 24-му турі Ла Ліги Барселона не змогла перемогти Гранаду (3:3). Після гри головний тренер Гранади Александер Медіна заявив, що його команда могла розраховувати на перемогу, а також висловився щодо роботи Хаві на посаді наставника "блаугранас".
"Якоїсь миті у мене виникло відчуття, що ми могли виграти. Це було мінливо. Якби перед матчем мені сказали, що ми зіграємо тут унічию, я був би задоволений. Ми їдемо з суперечливими почуттями. Але важливо, що Гранада грала так, як мені й хотілося, щоб можна було сподіватися на порятунок. Варто цінувати це набране очко.
Я захоплювався Хаві як гравцем, а тепер захоплююсь ним як тренером, тому що робота, яку він виконує, дуже цінна. Вони будували команду з урахуванням фінансових можливостей, молоді, але конкурентоспроможні. Ми говорили про футбол, тактику, планування та про те, що буде далі. Це було продуктивно для мене особисто", – сказав Александер Медіна.
Огляд матчу Барселона — Гранада доступний на Football.ua.