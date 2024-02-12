Іспанія

Спортивний директор Барселони Деку відповів на питання щодо наступного головного тренера команди.

Влітку 2024 року Юрген Клопп та Хаві синхронно покинуть Ліверпуль та Барселону відповідно. Деякі ЗМІ розповсюджують інформацію, що каталонський клуб спробує запросити німецького фахівця на посаду головного тренера, проте спортивний директор "блаугранас" Деку розповів, чому цього не слід чекати.

"Він сказав, що хоче відпочити від тренерської роботи на якийсь час.

Чи можемо ми запросити Клоппа? У нас серйозні фінансові проблеми, і це одна з причин, через які клуб запросив мене. Ми не можемо вкладати стільки ж грошей, як інші клуби-мільйонери, і це демотивує будь-якого тренера, який приходить сюди з бажанням виграти все тут і зараз. На жаль, ми не можемо надати кошти для цього. Не на цьому етапі", – сказав спортивний директор Барселони в коментарі SOL.

Раніше повідомлялось, що Клопп відмовився очолити Барселону.