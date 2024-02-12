Не факт, що португалець хоче йти в таку проблемну Барсу.
Аморім, Getty Images
12 лютого 2024, 16:44
Спортивний директор каталонської Барселони Деку висловився з приводу можливого призначення на посаду головного тренера команди одного з португальських тренерів. Цитує португальця SOL.
"Португальський тренер у Барселоні? Скажіть мені, скільки португальських тренерів готові взяти на себе тягар відповідальності за таку команду на додачу до всіх труднощів?
Аморім робить чудову роботу в Спортінгу, і стиль його команди нагадує гру Барселони. Але у Рубена поки, що недостатньо досвіду", — заявив португалець.
Нагадаємо, Юрген Клопп
та Хаві
майже одночасно заявили, що покинуть свої команди по закінченню цього сезона.