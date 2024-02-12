Іспанія

Не факт, що португалець хоче йти в таку проблемну Барсу.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку висловився з приводу можливого призначення на посаду головного тренера команди одного з португальських тренерів. Цитує португальця SOL.

"Португальський тренер у Барселоні? Скажіть мені, скільки португальських тренерів готові взяти на себе тягар відповідальності за таку команду на додачу до всіх труднощів?

Аморім робить чудову роботу в Спортінгу, і стиль його команди нагадує гру Барселони. Але у Рубена поки, що недостатньо досвіду", — заявив португалець.