Іспанія

У складі мадридського Реалу вінгер немає достатньо ігрового часу.

Баєр, Тоттенгем та Мілан цікавляться можливістю орендувати Арду Гюлера наступного літа - повідомляє ресурс Diario Sport.

Наразі вінгер немає багато ігрових хвилин у складі мадридського Реалу, через пошкодження не зіграв у багатьох матчах.

У випадку такої ситуації далі Арда може розглянути варіант зі зміною клубу влітку. Втім, це буде не трансфер, а саме оренда на деякий час для здобуття хороших кондицій. Реал, що виграв у Жирони минулого туру Ла Ліги, буде шукати саме такі варіанти.

Цього сезону 18-річний гравець провів 4 матчі в усіх можливих турнірах.