Іспанія

Франсіско Родрігес покинув іспанський клуб.

Райо Вальєкано на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Франціско Родрігеса.

Причиною звільнення 45-річного фахівця стали незадовільні результати клубу.

Родрігес очолював Райо з літа минулого року і під його керівництвом команда провела 27 матчів, у яких здобула вісім перемог, дев'ять разів зіграла внічию та десять разів програла.

Після 24 турів Райо Вальєкано набрав 24 очки і посідає 14 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.