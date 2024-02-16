Ліга Європи

Капітан "провансальців" поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Захисник Марселя Самюель Жиго прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря (2:2).

"Ми розчаровані, тому що двічі вели в рахунку, але дозволили перемозі вислизнути. У другому таймі гра розгорнулася. Тепер нам потрібно набратися впевненості, щоб здобути перемогу у матчі-відповіді", — наводить слова Жиго прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, гра-відповідь пройде 22 лютого на стадіоні Велодром у Франції.

Раніше повідомлялося, що гол Егіналду у ворота Марселя претендує на звання найкращого за підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.