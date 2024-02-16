Капітан "провансальців" поділився своїми думками після гри з Шахтарем.
Самюель Жиго, Getty Images
16 лютого 2024, 11:25
Захисник Марселя Самюель Жиго прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря (2:2).
"Ми розчаровані, тому що двічі вели в рахунку, але дозволили перемозі вислизнути. У другому таймі гра розгорнулася. Тепер нам потрібно набратися впевненості, щоб здобути перемогу у матчі-відповіді", — наводить слова Жиго прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, гра-відповідь пройде 22 лютого на стадіоні Велодром у Франції.
Раніше повідомлялося, що гол Егіналду у ворота Марселя претендує на звання найкращого за підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи.