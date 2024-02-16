Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 15 лютого 2024 року, 22:00.

Бенфіка у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи здобула перемогу над Тулузою (2:1).

Перемогу команді Рогера Шмідта принесли забиті м'ячі у виконанні Ді Марії, який оформив дубль, причому забивши обидва рази з пенальті. У складі французької команди єдиний м'яч забив Деслер.

Також зазначимо, що ворота "орлів" захищав українець Анатолій Трубін, котрий отримав найнижчу оцінку за матч.

Огляд матчу:

Бенфіка — Тулуза 2:1

Голи: Ді Марія, 68, 90+8 (обидва — пен.) — Деслер, 75.

Бенфіка: Трубін — Еурснес, А. Сілва, Отаменді, Каррерас (Ба, 59) — Ж. Невеш, Кекчю — Ді Марія, Р. Сілва, Ж. Маріу (Нерес, 59) — Кабрал (М. Леонардо).

Тулуза: Рест — Деслер, Кошта, Ніколаїсен, Діарра (Мавісса, 70) — Спірінгс (Кассерес, 77), Сьєрро — Деннум (Бабіка, 70), Гбоо (Скітте, 86), Суасо — Даллінга (Магрі, 77).

Попередження: Кекчю — Спірінгс, Деслер, Рест, Скітте, Мавісса, Магрі.

Вилучення: Мавісса, 90+7 (друга жовта картка).