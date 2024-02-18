Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 25-го туру Прімери, який пройде 18 лютого та розпочнеться о годині 15:00.

У рамках двадцять п'ятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Райо Вальєкано та Реал Мадрид. Дане протистояння є принциповим для обох команд через регіональний статус.

РАЙО ВАЛЬЄКАНО — РЕАЛ МАДРИД

НЕДІЛЯ, 18 ЛЮТОГО, 15:00. ЕСТАДІО ДЕ ВАЛЬЄКАС, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО РУЇС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На нас чекає маленьке мадридське дербі. Райо Вальєкано прийматиме Реал, і ​​гості є явними фаворитами на перемогу, що можете дозволити їм зміцнити свої позиції лідера Ла Ліги.

Напевно, будь-який результат, окрім перемоги гостей, буде вважатися великою несподіванкою. Статистика Райо Вальєкано в попередніх 6 матчах – нічия і 5 поразок, а Реал перебуває у чудовій формі, що підтвердили перемоги над Жироною (4:0) і Лейпцигом у Лізі чемпіонів (1:0). Більш того, мадридський клуб виграв 5 з попередніх 6 матчів чемпіонату на виїзді.

Однак це не означає, що ми побачимо багато голів. Нещодавній матч між Райо Вальєкано та Севільєю (1:2) став першим з 11 листопада 2023 року, в якому вболівальники побачили на Естадіо де Вальєкас більше 2 голів.

Реал має проблеми у захисті, з якими наразі чудово справляється Карло Анчелотті, а також не зіграє Джуд Беллінгем, тому ключову роль можуть взяти на себе інші лідери. Нещодавно на перший план вийшов Браїм Діас, який забив красивий переможний гол у матчі Ліги чемпіонів з Лейпцигом. Раніше форвард також забив у нічийному дербі з Атлетіко (1:1).

Райо Вальєкано небезпечно близький до зони вильоту. З 17 січня команда під керівництвом Іньїго Переса програла 5 з 6 матчів у всіх турнірах.

Мадридський Реал готується до важливих матчів сезону. Враховуючи відрив від Жирони можна в найближчих турах у випадку невдач конкурента збільшити його і зосередитися на перемозі у головному єврокубку, що також завжди є завданням мінімум для Реалу кожного сезону. Далі в Мадрида відбудеться також Ель Класіко з Барселоною, але загалом календар можна назвати кращим, ніж в команди Мічела. Чудова адаптивність тренерського штабу до проблем у клубі цього сезону також говорить на його користь у гонці за титул.

Мадридський Реал має значно кращий баланс зустрічей із Райо Вальєкано. У 32 із 43 мадридських дербі з цим опонентом він вигравав, 7 разів такий результат здобував Райо, ще 4 рази була нічия.

В першом колі у цьому сезоні стався невеликий сюрприз. На Сантьяго Бернабеу клуби зіграли нульову нічию.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Ратіу, Мумін, Лежен, Еспіно — Валентін, Сісс — Паласон, Трехо, Гарсія — де Томас

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Начо, Гарсія — Камавінга, Вальверде, Модрич, Діас — Хоселу, Вінісус

Не зіграють: Мендес — Куртуа, Алаба, Мілітао, Менді, Беллінгем

Під питанням: Чаваррія — Рюдігер, Діас

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