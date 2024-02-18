Іспанія

Невже хорват таки покине Мадрид?

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич дуже незадоволений своїм становищем у команді. Про це повідомляє Relevo.

Як повідомляє джерело, хорват розчарований ставленням Реала до себе, оскільки обіцянки, дані йому перед пролонгацією трудової угоди 2023 року, не виконуються. Відповідно до домовленостей 38-річний футболіст повинен виходити в основному складі за умови, якщо він не травмований.

Модрич вважає, що він отримує менше ігрового часу в нинішньому сезоні не через свою ігрову форму, а через ставку "вершкових" на молодих футболістів. Через цю ситуацію, він не продовжуватиме контракт із клубом та покине Мадрид після закінчення цього сезону.

Цього сезону, Лука Модрич відіграв за Реал 27 матчів, забив один м'яч та віддав шість гольових передач.