Іспанія

Наставник дав свій коментар.

"Ми дуже добре почали гру, володіли м'ячем, забили гол і могли забити ще один, був удар Вальверде в каркас воріт...

До пенальті у ворота Реала ми все робили дуже добре, а потім гра змінилася. Було багато єдиноборств, сутичок, пауз — у такій ситуації було непросто знайти рішення.

Ми боролися — очевидно, нічия нас не влаштувала, але ми йдемо далі. Ми перебуваємо в дуже хорошому становищі в таблиці, ми спокійні й готуємося до наступного матчу", — наводить слова Анчелотті AS.