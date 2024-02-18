Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 18 лютого 2024 року, 15:00.
Райо Вальєкано — Реал Мадрид, Getty Images
18 лютого 2024, 18:30
У поєдинку 25 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал у гостях не зміг обіграти Райо Вальєкано (1:1).
Команда Карло Анчелотті відкрила рахунок вже на п'ятій хвилині завдяки результативному удару Хоселу, проте ще до перерви господарі поля відігралися зусиллями Де Томаса, який реалізував пенальті.
Також додамо, що у компенсований час до другого тайму другу жовту картку отримав Карвахаль.
Український воротар "вершкових" Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Райо Вальєкано — Реал Мадрид в 25 турі Ла Ліги-2023/24:
Райо Вальєкано — Реал Мадрид 1:1
Голи: Де Томас, 27 - Хоселу, 5.
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Лежен, Арідане Ернандес, Еспіно — Паласон (Де Фрутос, 56), Лопес (Перес, 64), Валентін, Гарсія (Камельйо, 82) — Де Томас (Фалькао, 82), Трехо (Креспу, 63).
Реал Мадрид: Лунін — Васкес (Карвахаль, 76), Фернандес, Чуамені, Гарсія — Камавінга (Кроос, 70) — Вальверде, Модрич (Гюлер, 86) — Діас (Гоес, 71) — Хоселу, Вінісіус.
Попередження: Паласон, Балліу, Трехо, Томас — Камавінга, Карвахаль.
Вилучення: Карвахаль, 90+4.