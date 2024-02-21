Іспанія

Зараз півзахисник розглядає варіант із виступами у команді з Мадриду.

Лука Модрич не хоче залишати Реал і буде намагатися зіграти на чемпіонаті світу 2026 року - повідомляє ресурс Cadena Ser.

Карло Анчелотті запропонував йому роль у тренерському штабі, якщо він захоче завершити кар'єру гравця. Наразі Лука відхилив пропозицію від італійського тренера і не хоче продовжити свою угоду з командою Ла Ліги.

В даний момент Модрич має намір продовжувати грати принаймні ще два роки. У складі збірної Хорватії півзахисник мадридського Реалу хоче зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.

Цього сезону 38-річний гравець провів 28 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 6 асистів.