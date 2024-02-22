Іспанія

Півзахисник із першої спроби навряд чи закріпиться в Реалі.

Перспективний турецький атакувальний півзахисник Арда Гюлер минулого літа прийняв виклик та перейшов із Фенербахче за 20 млн євро до мадридського Реала.

Однак у столиці Іспанії на 18-річного юнак очікували дуже непрості випробування, які розпочались із травми меніска, після відновлення від якої не забарались і проблеми з м’язами.

Зрештою, уперше з’явився на полі Гюлер лише на початку року в Кубку Короля, тож фактично пропустив перше півріччя виступів у новому клубі.

Ані гравця, ані Реал, така ситуація не влаштовує, тож на наступний сезон для Арди вже відкрито готують оренду до іншого клубу.

Один із варіантів — італійський Мілан, який хоче працювати з турецьким футболістом на тлі успішного досвіду з Браїмом Діасом.

Однак Реал наразі вагається, бо хоче спочатку адаптувати Гюлера до європейського футболу найвищого рівня саме в Іспанії.

У цьому плані значно більш виграшні позиції має трійка клубів у складі Лас-Пальмаса, Мальорки та Реала Сосьєдад, які вже запропонували мадридцям свої послуги.

Тим часом Арда відіграв уже п’ять матчів за "вершкових" (92 хвилини).