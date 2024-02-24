Іспанія

Завершився перший поєдинок 26 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять шостого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Реал Сосьєдад приймав Вільярреал на Аноета Стедіум.

Гості відкрили рахунок ще у першій половині першого тайму — відзначився Комесанья. По перерві півзахисник оформив дубль. Ближче до завершення поєдинку господарі поля намагалися повернутися до гри з голом Меріно, але цього їм не вистачило, та й Серлот вже у компенсований час збільшив перевагу Вільярреала, поховавши надії Реала на здобуття бодай нічийного результату.

Реал Сосьєдад — Вільярреал 1:3

Голи: Меріно, 86 - Комесанья, 17, 47, Серлот, 90+5

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Арамбуру, 46), Ле Норман, Пачеко, Галан — захарян (Бекер, 72), Субіменді, Мендес (Меріно, 64), Барренечеа (Оласагасті, 7) — Кубо, А. Сілва (Садік, 65)

Вільярреал: Йоргенсен — Москера, Альбіоль, Баї, А. Морено (Куенка, 70) — Ахомаш (Парехо, 70), Коклен (Капу, 84), Комесанья, Баена (Моралес, 84) — Гедеш, Ж. Морено (Серлот, 79)

Попередження: Ле Норман, А. Сілва, захарян — Йоргенсен, Москера, Альбіоль, Куенка