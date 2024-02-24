Алавес вдома зіграв внічию з Мальоркою. На гол Карлоса Бенавідеса відповів Матія Настасич. 

Наразі команда Луїса Гарсії йде на 12-му місці в таблиці. Його опонент знаходиться на 16-ій сходинці. 

Алавес — Мальорка 1:1 

Голи: Бенавідес, 76 — Настасич, 88 

Алавес: Сівера — Горосабель (Теналья, 85), Абкар, Марін, Лопес — Бланко (Бенавідес, 72), Гевара — Сола (Вісенте, 60), Гуріді, Ріоха (Дуарте, 85) — Омородіон (Гарсія, 72) 

Мальорка: Райкович — Відаль (Гонсалес, 60), Вальєнт, Настасич, Копете (Льябрес, 85), Лато — Дардер (С. Коста, 90), Морланес, Маскарель (Родрігес, 84), Радонич (Ларін, 60) — Мурікі 

Попередження: Відаль, Ларін 