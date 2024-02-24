Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Алавес - Мальорка - Getty Images
24 лютого 2024, 21:54
Алавес вдома зіграв внічию з Мальоркою. На гол Карлоса Бенавідеса відповів Матія Настасич.
Наразі команда Луїса Гарсії йде на 12-му місці в таблиці. Його опонент знаходиться на 16-ій сходинці.
Алавес — Мальорка 1:1
Голи: Бенавідес, 76 — Настасич, 88
Алавес: Сівера — Горосабель (Теналья, 85), Абкар, Марін, Лопес — Бланко (Бенавідес, 72), Гевара — Сола (Вісенте, 60), Гуріді, Ріоха (Дуарте, 85) — Омородіон (Гарсія, 72)
Мальорка: Райкович — Відаль (Гонсалес, 60), Вальєнт, Настасич, Копете (Льябрес, 85), Лато — Дардер (С. Коста, 90), Морланес, Маскарель (Родрігес, 84), Радонич (Ларін, 60) — Мурікі
Попередження: Відаль, Ларін