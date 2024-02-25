Іспанія

Турок пропустив дуже багато матчів через травму.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті висловився про своїх підопічних. Цитує видатного італійця Marca.

"Те, що Гюлер не грає – це питання конкуренції з іншими футболістами. Я вибираю 11 гравців стартового складу. Деяким важко пробитися туди, бо вони втратили багато часу через травми.

Гюлер дуже молодий, йому варто набратися терпіння. Очевидно, зараз він має достатній рівень для того, щоб виходити з перших хвилин.

Я не знаю, чим Модрич займатиметься в майбутньому. Я не говорю з пресою про особисті речі. Чого хочуть усі – і сам Лука теж – щоб він продовжував залишатися таким чудовим гравцем, яким був завжди. Що він зробить далі, залежить від нього.

Повернення до збірної не вплине на виступи Крооса у сезоні. Що буде далі – невідомо. Я не збираюся нічого радити Тоні. Він не мій син, це синові я можу дати пораду. У Тоні є все, щоб самостійно ухвалити рішення", — заявив Анчелотті.