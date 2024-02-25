Іспанія

Відбувся черговий матч 26 туру іспанського чемпіонату.

У матчі 26 туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі обіграв Атлетік із рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині зусиллями Чимі Авіли, а потім наприкінці першого тайму Юрі Берчіче подвоїв перевагу "бетікос", зрізавши м'яч у свої ворота.

Потім на 40 хвилині Ніколас Вільямс отримав одразу дві жовті картки, залишивши "басків" у меншості, але незважаючи на це Горка Гурусета відіграв один м'яч ще до свистка на перерву.

Остаточну крапку у матчі поставив Джонні Кардосо, який забив у середині другого тайму.

Після 26 турів Атлетік набрав 49 очок і міцно посідає п'яте місце в Ла Лізі, а в Бетіса 42 бали та шостий рядок.

Реал Бетіс — Атлетік 3:1

Голи: Авіла, 13, Берчіче, 38 (автогол), Кардосо, 67 — Гурусета, 45+7.

Реал Бетіс: Руї Сілва — Руїбаль (Бельєрін, 72), Песселья, Ріад, Сабалі — Алтіміра (Карвалью, 46), Кардосо — Форнальс, Фекір (Діао, 85), Чимі Авіла (Родрі, 52) — Жозе.

Атлетік: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Паредес (Весга, 72), Берчіче (Гарсія, 45+4) — Прадос (Гарсія, 60), Галаррета (Гомес, 60) — Н. Вільямс, Сансет (І. Вільямс, 46), Беренгер — Гурусета.

Попередження: Авіла — Берчіче, Вільямс, Беренгер, Вівіан, де Альбеніс.

Вилучення: Вільямс, 40.