Відбувся черговий матч 26 туру іспанського чемпіонату.
Бетіс - Атлетік, Getty Images
25 лютого 2024, 19:24
У матчі 26 туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі обіграв Атлетік із рахунком 3:1.
Рахунок у матчі було відкрито на 13 хвилині зусиллями Чимі Авіли, а потім наприкінці першого тайму Юрі Берчіче подвоїв перевагу "бетікос", зрізавши м'яч у свої ворота.
Потім на 40 хвилині Ніколас Вільямс отримав одразу дві жовті картки, залишивши "басків" у меншості, але незважаючи на це Горка Гурусета відіграв один м'яч ще до свистка на перерву.
Остаточну крапку у матчі поставив Джонні Кардосо, який забив у середині другого тайму.
Після 26 турів Атлетік набрав 49 очок і міцно посідає п'яте місце в Ла Лізі, а в Бетіса 42 бали та шостий рядок.
Реал Бетіс — Атлетік 3:1
Голи: Авіла, 13, Берчіче, 38 (автогол), Кардосо, 67 — Гурусета, 45+7.
Реал Бетіс: Руї Сілва — Руїбаль (Бельєрін, 72), Песселья, Ріад, Сабалі — Алтіміра (Карвалью, 46), Кардосо — Форнальс, Фекір (Діао, 85), Чимі Авіла (Родрі, 52) — Жозе.
Атлетік: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Паредес (Весга, 72), Берчіче (Гарсія, 45+4) — Прадос (Гарсія, 60), Галаррета (Гомес, 60) — Н. Вільямс, Сансет (І. Вільямс, 46), Беренгер — Гурусета.
Попередження: Авіла — Берчіче, Вільямс, Беренгер, Вівіан, де Альбеніс.
Вилучення: Вільямс, 40.