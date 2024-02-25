Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та андалузька Севілья.

Мадридський Реал та андалузька Севілья зіграють у рамках двадцять шостого туру іспанської Ла Ліги на полі стадіону Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, у порівнянні з нічиєю в дербі проти Райо Вальєкано (1:1), залучив до стартового складу Рюдігера та Менді до лінії оборони, тоді як Кроос зіграє в центрі поля, а Родріго повернеться до атаки. Андрій Лунін залишив за собою місце в рамці воріт.

Кіке Флорес, на тлі нічиєї проти Валенсії (0:0), використав із перших хвилин Окампоса на лівому фланзі.

Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер, Фернандес, Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос — Діас — Родріго, Вінісіус Жуніор.

Запасні: Аррісабалага, Піньєйро, Модрич, Себальйос, Фран Гарсія, Гюлер, Хакобо, Якобо.

Севілья: Нюланд — Баде, Рамос, Салас — Навас, Торрес, Соу, Сумаре, Окампос — Ен-Несірі, Ромеро.

Запасні: Дмитрович, Флорес, Педроса, Сусо, Веліс, Ньянзу, Янузай, Хуанлу, Сінтес, Ідумбо, Ганнібал.

Гра Реал — Севілья почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.