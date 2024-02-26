Іспанія

Модрич приніс перемогу Реал у важкому матчі проти Севільї

Один із сейвів Андрія Луніна став розкішною прикрасою в загальній перемозі команди Карло Анчелотті.

Реал — Севілья, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал — Севілья 1:0

Гол: Модрич, 81



Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер, Фернандес (Модрич, 74), Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос — Діас (Себальйос, 89) — Родріго (Альваро, 90+4), Вінісіус Жуніор.



Севілья: Нюланд — Баде, Рамос, Салас (Ньянзу, 90) — Навас (Хуанлу, 75), Торрес (Сусо, 75), Соу, Сумаре, Окампос (Янузай, 90) — Ен-Несірі, Ромеро (Веліс, 75).



Попередження: Кроос — Окампос, Ньянзу, Соу