Іспанія

Комплімент від захисника стосовно досвідченого лідера.

Начо розповів щодо свого екс-товариша по Реалу Серхіо Рамоса - цитує офіційний сайт клубу.

"Він легенда. Він був моїм кумиром протягом багатьох років. Це була дуже особлива ніч. Я сказав йому перед грою, що для мене честь грати проти нього, хоча я завжди хотів, щоб він був у моїй команді".

Реал Начо виграв у Севільї Рамоса з рахунком 1:0, єдиний гол забив Лука Модрич.

Цього сезону Серхіо провів 25 матчів, забив 5 голів і віддав 1 асист.