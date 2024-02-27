Іспанія

Команді Карло Анчелотті 27 разів скасовували голи після запровадження відеоповторів в іспанському чемпіонаті.

Голи мадридського Реалу скасовувалися найчастіше після запровадження системи відеоповторів ВАР в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє MisterChip.

За інформацією джерела, з моменту використання ВАР в іспанському чемпіонаті арбітри скасували 27 голів у виконанні команди Карло Анчелотті, в якій виступає українець Андрій Лунін.

На другому місці рейтингу Севілья – 16 незарахованих голів, а трійку найкращих замикають Атлетіко та Валенсія, в якій виступає Роман Яремчук – по 14. 13 голів скасували у Сосьєдада, 12 – у Сельти.

Барселона в цьому списку ділить лише 7-10 місця з Вальядолідом, Еспаньйолом та Вільярреалом — по 11 скасованих голів.

Після 26 турів Реал набрав 65 очок і лідирує в іспанській Ла Лізі, випереджаючи Жірону на шість балів. У Барселони 57 очок та третє місце.