Іспанія

Команди обмінялись голами в основний час, а після овертаймів вирішували долю перепустки на вирішальну гру в рамках футбольної лотереї.

До кубкового шаленства посеред тижня вирішила долучитись й Іспанія, організатори Кубка Короля в теренах якої цього року вирішили випробувати вболівальників. За звичною схемою з двох окремих частин складались дуелі поміж командами на півфінальній стадії, проте матчі-відповіді вирішили розпочинати на пів години пізніше, що фактично гарантувало їм перехід на наступну добу. Навіть для Піренейського півострова це вже занадто.

Але, що поробиш, треба грати, тож баскський Реал Сосьєдад та Мальорка виходили на поле стадіону Аноета заради того, щоб сказати один одному все те, без чого обійшлась перша гра. 0:0 і жодних наслідків від зустрічі на Балеарських островах, тож футболісти Іманоля Альгуасіля та Хав’єра Агірре фактично із самого початку починали з’ясовувати стосунки.

Уважні вболівальники могли одразу помітити, що щось у антуражі цього протистояння є непритаманним для матчів на цій арені за участі "королівських", яким потрібно здобувати перемогу. Не вистачало антуражу на трибунах та більш гучного супроводу, тож і сама домашня команда спочатку виглядала так собі, м’яко кажучи.

Непереконливі спроби басків нав’язати власні правила Мальорці зазнали невдачі, після чого "червоні" почали розкривати свій надзвичайно щільний захист та намагатись самотужки виходити до контратак. Це дало можливість хоч подивитись за агресивним футболом перед настанням перерви, але в цей час для гостей уся ця історія взагалі мала всі шанси завершитись.

Пенальті на рівному місці призначив арбітр у ворота футболістів Агірре, коли подача Субіменді з правого флангу на 44 хвилині влучила в руку Раїльйо. Шансів на те, що VAR скасує це рішення, не було жодних, бо епізод був напрочуд очевидним для головного арбітра. До позначки підійшов Браїс Мендес і… схибив, чим дуже засмутив усіх присутніх, окрім дотичних до команди гостей.

Очевидно, що така невдача Сосьєдада дала Мальорці неабиякий поштовх уже від самого моменту відновлення гри. Команда Агірре побігла до чужих воріт, хоча й суперники робили акцент на власні атаки заміною з появою на полі Беккера, і забила гол. Гонсалес на 50 хвилині відгукнувся на подачу Кошти з лівого флангу й головою пробив точно під ближню стійку.

Ставало дедалі цікавіше, бо Сосьєдад не надто успішно зв’язував власну гру в атаці до цього й не було жодних передумов для покращення ситуації ось так одразу. Довелось Альгуасілю залучати до гри свого лідера Оярсабаля, що стало ключовим момент у ситуативному порятунку господарів. Нападник відзначився голом на 71 хвилині за підсумком відмінного розіграшу з Кубо та Мендесом.

І ось тоді Аноета нарешті прокинулась і за футболом у виконанні господарів хоч не нудно стало спостерігати. З’явились і гольові моменти завдяки тому ж Беккеру, який дуже хотів відзначитись саме дальнім ударом, але всі три його спроби зазнали невдачі, і лише одна з них була точною — Грейф відповів відмінним сейвом. І оскільки Мальорка тоді вже концентрувалась на захисті, то ми перейшли до овертаймів.

Спочатку Сосьєдад дуже хотів забити другий м’яч. Аж настільки, що ледь не спрямував його в сітку разом із Коштою на 95 хвилині, проте півзахисник примудрився на самісінькій лінії воріт блокувати послідовні близькі удари від Меріно та Тіріні, що дозволило його команді помріяти й про серію пенальті. До неї, щоправда, потрібно було ще довести гру, що було доволі складно через активну протидію суперників, які постійно намагались щось вигадати в атаці, але не неможливо.

Зрештою, розпочалась лотерея, у якій той-таки Оярсабаль першим витягнув нещасливий квиток. Хоча потім усі, окрім Беккера, били в той самий правий кут і забивали. Реміро при цьому лише одного разу вгадав із напрямом польоту м’яча, але це був уже останній удар Мальорки, і він для Дардера виявився влучним.



Реал Сосьєдад — Мальорка 1:1 (перший матч – 0:0) (4:5 – пен.)

Голи: Оярсабаль, 71 — Гонсалес, 50

На 45+1-й хвилині Браїс Мендес (Реал Сосьєдад) не забив пенальті (воротар).

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Галан — Мендес (Турр’єнтес, 80), Субіменді, Меріно (Оласагасті, 104), захарян (Оярсабаль, 63) — Кубо (Садік, 104), А. Сілва (Беккер, 46).



Мальорка: Грейф — Гонсалес, Вальєнт, Раїльйо, Копете, Коста (Лато, 99) — Санчес (Морланес, 72), Кошта, Д. Родрігес (Дардер, 98) — Ларін, Пратс (Мурікі, 61).



Попередження: Копете, Коста, Мурікі.