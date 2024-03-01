Франція

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував бан Поля Погба за приймання заборонених препаратів.

29 лютого стало відомо, що півзахисник туринського Ювентуса Поль Погба отримав тривалу дискваліфікацію за вживання заборонених речовин. 30-річного француза усунуто від футболу на чотири роки. Такий термін для футболіста у грудні минулого року вимагала антидопінгова прокуратура.

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам відреагував на рішення Національного антидопінгового трибуналу (NADO) Італії.

"Я ні на секунду не можу уявити, що Поль мав намір чи бажання приймати допінг. Я, звичайно ж, не можу залишатися байдужим до його горя, враховуючи його досягнення у збірній та наші взаємини.

Його ситуація засмучує мене, і я всім серцем сподіваюся, що її можна розв'язати. Принаймні я хочу в це вірити.

Є факти й те, що показують дві проби. Наявність гормону не викликає сумнівів. Проблема є, і на Поля чекає ще одна битва, щоб захистити себе в CAS і переконати суддів у тому, що він не приймав заборонені препарати свідомо", – сказав тренер збірної Франції.