Іспанія

Капітан "матрацників" знайшов потрібні слова після поразки у Кубку Іспанії.

Півзахисник і капітан мадридського Атлетіко Коке прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубку Іспанії проти Атлетіка (0:3).

"У нас був план на гру. Однак ми були не на тому рівні, на якому мали бути. Важкий день. Вдома у нас була можливість перемогти, ми не змогли, але намагалися всіма силами. Ми вибачаємося перед нашими вболівальниками.

Атлетіко збирається боротися в чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів. Ми знаємо, що Ла Ліга дуже складна і постараємося фінішувати якомога вище, а в Лізі чемпіонів на нас чекає домашній матч з однією з найкращих команд у світі", — наводить слова Коке Sport.es.

Зазначимо, що у фіналі турніру, який пройде 6 квітня, Атлетік зустрінеться із Мальоркою.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік — Атлетіко.