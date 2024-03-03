Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 27-го туру Ла Ліги, який пройде 03 березня та розпочнеться о годині 19:30.

У рамках двадцять сьомого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Мальорка та Жирона. Поєдинок обіцяє бути непростим для обох команд.

МАЛЬОРКА — ЖИРОНА

НЕДІЛЯ, 03 БЕРЕЗНЯ, 19:30. МАЙОРКА СОН МУА, МАЛЬОРКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСІСКО МАЕСО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Можливість виграти чемпіонство у цьому сезоні в Жирони все ще є і необхідно намагатися тримати темп мадридського Реалу. Минулого туру вона виграла у Райо Вальєкано, коли Віктор Циганков забив гол, а Савіо оформив дубль. Ця перемога була довгоочікуваною, тому що раніше команда Мічела зіграла внічию з Реалом Сосьєдад і програла Реалу з Атлетіком. Враховуючи меншу кількість гравців з пошкодженнями результати мають стати краще.

В свою чергу Мальорка зіграла внічию з Алавесом, а також програла Бетісу, Атлетіку і Реалу Сосьєдад. Тому щодо нинішньої форми цього клубу є запитання. Враховуючи якість складу його бачили неподалік топової шістки, але навіть не дивлячись на наявність багатьох досвідчених лідерів не вдається навіть йти у верхній частині турнірної таблиці. Можлива перемога у цьому матчі може дозволити дещо відірватися від зони вильоту у чемпіонаті.

Якихось серйозних проблем зі складом наразі немає. Більшість ключових гравців, в тому числі Віктор Циганков та Артем Довбик зможуть взяти участь у зустрічі. В контексті битви двох найкращих бомбардирів також може бути цікаво, тому що Ведат Мурікі хоча й забиває менше українського форварда, але цього сезону вже забивав лідерам Жироні і Барселоні.

Мальорка може бути менш готова до матчу через зустріч у Кубку Іспанії. У півфіналі вона виграла у Реала Сосьєдад і вийшла до фіналу турніру, втім зіграла додатковий час, що може вплинути на її кондиції в цій зустрічі.

Що до Жирони, то один з лідерів Ла Ліги вилетів з кубку ще раніше, а поразка відбулася саме від наступного опонента у чемпіонаті. Тоді він виграв з рахунком 3:2. Лише за 0:3 відбулися голи Крістіана Стуані та Савіо.

В загальному в 19 матчах за перемогами 7:6 на користь клубу з Пальми-де-Майорки, з різницею голів 27:26 ситуація така сама.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мальорка: Райкович - Відаль, Вальєнт, Ральо, Настасіч, Лато — Родрігес, Маскарель, Дардер, Радоньїч — Мурікі

Жирона: Гассаніга — Коуто, Гарсія, Лопес, Гутьєррес — Еррера, Гарсія — Циганков, Порту, Савіо — Довбик

Не зіграють: Ван дер Хейден, Маффео — Вілья, Рока

Під питанням: .. — Блінд

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