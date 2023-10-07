Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 19:30.
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07 жовтня 2023, 23:27
У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Мальорка на своєму полі прймала Валенсію.
Команда обмінялися голами, а поєдинок завершився нічиєю – 1:1.
Зазначимо, що українець Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та був замінений на 58-й хвилині гри.
Огляд матчу:
Мальорка — Валенсія 1:1
Голи: Родрігес, 5 — Лопес, 45+3
Мальорка: Райкович – Гонсалес, Вальєнт, Настасич, Лато (Х. Коста, 70) – Санчес (Ндіає, 70), С. Коста (Маскарель, 74), Дардер (Морланес, 74), Родрігес – Мурікі, Пратс (Ларін, 61)
Валенсія: Мамардашвілі – Коррейя (Гасьоровські, 90+4), Москера, Пауліста, Озкачар (Фулькьє, 72) – Лопес (Гільямон, 72), Пепелу, Герра, Дуро – Амалла, Яремчук (Перес, 58)
Попередження: Гонсалес, 16, С. Коста, 36 – Перес, 69.