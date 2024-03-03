Іспанія

Підопічні Марселіно розбили суперника з непристойним рахунком.

У 27-му турі Ла Ліги Вільярреал на своєму полі приймав аутсайдера першості Гранаду.

Гравці "жовтої субмарини" закрили всі питання щодо переможця дуелі ще в першому таймі. Двічі відзначився Серлот, а Капу зробив рахунок 3:0.

У другій половині зустрічі відзначився Гедеш, а Серлот забив втретє. Цікаво, що також хет-триком, але асистентським, запам'ятався Парехо. Перед фінальним свистком Корбяну відквитав один м'яч. 5:1 — перемога Вільярреала напередодні матчу з Марселем в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Жовта субмарина" ефектно перервала серію з трьох матчів без перемог та обійшла Алавес у турнірній таблиці, піднявшись на 12-те місце. Гранада залишилась на передостанній сходинці чемпіонату.

Вільярреал — Гранада 5:1

Голи: Серлот, 7, 20, 66, Капу, 32, Гедеш, 47 - Корбяну, 90+1

Вільярреал: Рейна — Кіко Феменія, Баї (Манді, 46), Москера, Морено (Гедеш, 46) — Траоре (Луис Моралес, 75), Парехо, Капу, Баена (Лекович, 62) — Морено (Гедеш, 46), Серлот

Гранада: Баталья Барга — Санчес Сендра, Пьонтковскі (Мендес, 63), Ігнасі Мікел, Нева Тей — Руїс Алонсо, Онгла (Корбяну, 63), Вільяр (Пуертас, 82) — Пеллістрі (Южвяк, 81), Боє (Мелендо, 82), Узуни

Попередження: Капу, Капу — Пьонтковскі, Сендр