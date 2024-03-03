Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 березня 2024 року, 13:00.

У матчі 19 туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 у гостях здобув мінімальну перемогу над Оболонню (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 38 хвилині результативним ударом відзначився Олександр Філіппов.

Після 19 ігор Дніпро-1 очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Кривбас на одне очко, але криворожани мають гру в запасі проти Шахтаря. У Оболоні 15 балів після 18 ігор та 13 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Дніпро-1 у 19-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Оболонь — Дніпро-1 0:1

Гол: Філіппов, 38.

Оболонь: Федорівський — Грисьо (Тарануха, 81), Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Косовський (Мороз, 74), Суханов (Дубко, 67) — Слободян, Краснопір (Вишневський, 81).

Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Кравець, Горбунов — Сарапій, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько (гаджиєв, 73) — Філіппов (Ківінда, 56).

Попередження: Горбунов, Рубчинський.