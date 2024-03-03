Україна

Захисник криворізького Кривбасу Данило Бескорований висловився перед виїзним матчем 19 туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

Сьогодні, 3 березня, у 19-му турі чемпіонату України між собою зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас. Перед грою свій коментар залишив захисник криворіжців Данило Бескоровайний.

"Вже тренуюсь в загальній групі, все добре. Готуюсь разом з командою до важливого матчу проти Шахтаря.

Яка саме травма була? Нічого страшного не сталось, це футбольні моменти. У футболі, на жаль, без травм нікуди. Наразі себе почуваю добре.

Ми знаємо проти кого граємо. Шахтар — це дуже якісна команда з сильними виконавцями. Плідно готуємось та налаштовані продемонструвати хороший футбол", — сказав футболіст.

Поєдинок розпочнеться о 18:00. Слідкувати за перебігом матчу можна в онлайн-трансляції на Football.ua.