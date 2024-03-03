Іспанія

Команда Мічела не змогла скористатися осічкою "вершкових" і ризикує втратити друге місце у Ла Лізі.

У матчі 27 туру іспанської Ла Ліги Жирона в гостях мінімально поступилася Мальорці з рахунком 0:1.

Єдиний та переможний гол був забитий на 33 хвилині, а його автором став Нандо Копете.

Українці Віктор Циганков та Артем Довбик провели весь матч у складі команди Мічела, але допомогти уникнути поразки не змогли.

Після 27 турів Жирона набрала 59 очок і посідає друге місце з відставанням у сім балів від Реала. Позаду Барселона, у якої гра в запасі та на два бали менше. Мальорка набрала 27 очок і трохи відсунулась від зони вильоту, піднявшись на 15 місце.

Мальорка — Жирона 1:0

Гол: Копете, 33.

Мальорка: Райкович — Гонсалес, Вальєнт (Відаль, 54), Раїльйо, Копете, Лато — Санчес (Морланес, 54), Маскарель (Кошта, 78), Родрігес (Дардер Молл, 69) — Ларін (Пратс, 68), Мурікі.

Жирона: Гассаніга — Коуту, Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес — Соліс (Стуані, 78), Гарсія — Циганков, Мартін (Порту, 55), Морейра — Довбик.

Попередження: Вальєнт, Лато, Маскарель, Пратс, Дардер Молл.