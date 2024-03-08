Пресслужба Валенсії повідомляє про успішну операцію, яку переніс захисник команди Муктар Діакабі.

Стан коліна Діакабі після хірургічного втручання кращий, ніж очікувалося. Хірургічне втручання пройшло у приватній лікарні Jean Mermoz-Ramsay Health у Ліоні, Франції.

Нагадаємо, на 86-й хвилині матчу Орельєн Чуамені під час падіння врізався в коліно Діакабі, через що його нога викрутилася й опинилася в неприродному положенні. 

Гравця забрали з поля на ношах.