Іспанія

Захисник Валенсії Муктар Діакабі починає реабілітацію.

Пресслужба Валенсії повідомляє про успішну операцію, яку переніс захисник команди Муктар Діакабі.

Стан коліна Діакабі після хірургічного втручання кращий, ніж очікувалося. Хірургічне втручання пройшло у приватній лікарні Jean Mermoz-Ramsay Health у Ліоні, Франції.

Нагадаємо, на 86-й хвилині матчу Орельєн Чуамені під час падіння врізався в коліно Діакабі, через що його нога викрутилася й опинилася в неприродному положенні.

Гравця забрали з поля на ношах.