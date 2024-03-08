Іспанія

Головний тренер Жирони Мічел поділився планами на майбутнє.

У минулому турі Ла Ліги Жирона несподівано програла Мальорці (0:1). Після поєдинку наставник каталонців Мічел Санчес визнав, що його команда не змогла продемонструвати свою кращу гру, але це не зламало команду на шляху до Ліги чемпіонів наступного сезону.

"Я розмовляв з футболістами й сказав, якщо ми будемо самі собою в матчах, що залишилися у нас, то зможемо кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Коли ми граємо у свій футбол – можемо перемогти будь-кого.

Насправді ми скромна команда, але з такими гравцями, які у нас є, ми можемо вийти в ЛЧ – це вимога, яку я пред'являтиму до гравців до кінця сезону, ми повинні продовжувати зростати.

Моя мета – тренувати команду наступного сезону в Лізі чемпіонів, це моя мрія і великий виклик для мене. Найкращий матч цього сезону? Їх багато, але варто виділити гру проти Барселони (4:2).

Ми показали чудовий футбол проти топової команди. У тому матчі в обох команд було достатньо моментів, але ми таки були ближчими до перемоги", – зазначив Мічел.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мальорка — Жирона у 27-му турі іспанської Ла Ліги-2023/24.