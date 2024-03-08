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Форвард дніпрян поділився своїми думками перед грою з Рухом.

Нападник Олександр Філіппов прокоментував майбутній поєдинок УПЛ проти львівського Руху.

"Рух — це молода та амбітна команда, яка ставить перед собою серйозні завдання, з кожним роком виглядає все краще. Команда мобільна, фізично добре підготовлена, не збавляє темп впродовж всього матчу. Чекаємо на дуже напружену гру. Знаємо, як “Рух” буде діяти, тому готуємося до складного матчу.

Звичайно, із Оболонню був важкий матч. Та й взагалі, зараз у Прем’єр-Лізі не буває легких поєдинків. Оболонь вдома теж грає агресивно, вони теж шукають можливості ловити суперника на контратаках, часто роблять закидання за спини захисників. Також виділив їхню гру на стандартних положеннях. Нам потрібно було нівелювати усі ці моменти, і з цим завданням ми впоралися.

Не скажу, що було складно адаптуватися у Дніпрі-1, але на все потрібен час. Десь півтора-два місяці зайняла адаптація. І хоча ми спілкуємося на одній мові, грали одне проти одного чи разом в одній команді, але все одно потрібен час, щоб зрозуміти, як діє кожен гравець, у кого які сильні сторони. Але я вважаю, що з кожною грою наше взаєморозуміння стає все кращим та кращим.

Конкуренція у боротьбі за перше місце? Не дивлячись на те, що у нас є Шахтар та Динамо, гранди нашого футболу, приємно бачити, що такі команди, як Кривбас та Полісся разом із нами борються за верхню частину, за призові місця. Тому це дуже приємно.

Футбол існує для вболівальників. Дякую усім глядачам, які знаходять час та приходять на ігри, підтримують команди. Тому завжди приємно грати, чи то вдома, чи на виїзді. Ми раді бачити людей на трибунах та вдячні їм", — наводить слова Філіппова прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 – Рух відбудеться сьогодні, 8 березня, о 13:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.