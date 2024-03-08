Іспанія

Коментар головного тренера Барселони Хаві перед матчем з Мальоркою.

У 28-му турі Ла Ліги Барселона прийматиме Мальорку на домашньому стадіоні. Перед матчем наставник "блаугранас" Хаві заявив, що команда не втратила надію поборотись за чемпіонство.

"Шанс на перемогу в лізі все ще існує. Ми не викинемо рушник. Ми боротимемося до кінця. Команда в порядку. Завтра ми можемо чинити тиск на Жирону в турнірній таблиці.

Нічого ще не втрачено, такий мій меседж. У нас є ще один шанс обігнати Жирону (5 травня). Ми не можемо думати про Лігу чемпіонів, Ла Ліга ще не програна", — вважає тренер "блаугранас".

Початок матчу — о 22:00.

Раніше повідомлялось, що Барселона розглядає варіант із придбанням Грінвуда.