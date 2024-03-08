Україна

Півзахисник Динамо Назар Волошин відзначився ювілейним голом.

М’яч, який півзахисник Динамо Назар Волошин забив Вересу (1:1) у виїзному матчі, став для нього ювілейним, 10-м у футболці біло-синіх. Про це повідомляє пресслужба киян.

Нагадаємо, Волошин відзначився на 5-й хвилині поєдинку, коли після чудової передачі Кабаєва приблизно з лівого кута воротарського майданчика спрямував м’яч точно у дальній кут воріт.

Назар, провівши першу половину минулого сезону в оренді за криворізький Кривбас, з другої частини чемпіонату постійно виступає за першу команду Динамо. Тож, щоб забити 10 м’ячів за киян у всіх турнірах, півзахиснику знадобилося близько року: 8 разів він відзначився у чемпіонатах України та 2 – у єврокубках.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Динамо.