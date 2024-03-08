Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед іграми з Боснією і Герцеговиною.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував вибір футболістів до національної команди для поєдинків плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Про Олександра Зінченка:

"З Олександром я багато говорю, я в курсі його травми. Зараз ми сподіваємося, що він буде у заявці Арсеналу, але я не знаю, чи буде він у складі чи ні – це вирішуватиме тренеру. У нього є ще дві гри — у чемпіонаті та Лізі чемпіонів, тож дивитимемося. Найголовніше, що він займається у спільній групі разом із командою, тому він викликаний до збірної і я впевнений він допоможе збірній. Я поки що не знаю, на скільки можна розраховувати на нього".

Про воротарів:

"Я дуже задоволений, що Андрій Лунін має практику, а вчора дивився матч Бенфіки. Всі наші основні воротарі мають практику – це дуже добре і безпосередньо перед грою вирішимо хто гратиме. Попереду у них є матчі у чемпіонатах та єврокубках, тож зараз говорити про те, хто буде у воротах зарано".

Про нападників:

"Я вважаю, що Владислав Ванат має свій рівень, досить високий, який дозволяє бути викликаним до збірної. Для мене важливо, щоб у збірній були різнопланові нападники. Він не такий як Артем Довбик чи Роман Яремчук. Він виконує іншу роботу. І все залежатиме від плану на гру, і я впевнений, що він нам допоможе. Я задоволений, що має практику Яремчук, який грає в основному складі Валенсії, і я бачу як він працює. Довбик, на жаль, зараз не забиває, але я бачу як він працює на команду, яка йому довіряє.

Я вважаю, що з нападниками зараз ситуація хороша – усі вони мають практику. Подивимося на них у тренувальному процесі і потім вирішимо, хто гратиме".

Про Олімпійські ігри у Парижі:

"Я вважаю, що ми всі маємо допомагати Руслану Ротаню, щоб він мав конкурентоспроможну команду на Олімпійських іграх. Це сталося вперше і ми не маємо такого досвіду. В той час у Динамо та Шахтаря будуть важливі матчі кваліфікації, тому треба говорити з клубами та тренерами. Олімпіада — дуже важливий турнір і дуже важливо, що там буде представлено збірну України, яка має бути конкурентоспроможною. Ми зробимо все можливе, щоби це сталося".

Про травми Андрія Ярмоленка та Тараса Степаненка, та виклик Володимира Бражка:

"Мені дуже шкода, що Ярмоленко не встиг відновитися. Він дуже хотів допомогти збірній та Динамо. Але, на жаль, зараз він не в тому стані – я бажаю йому якнайшвидшого одужання.

Бражка викликали у збірну не тому, що Степаненко отримав травму. На жаль, Тарас зараз травмований. Я з ним розмовляв. Можливо, ми його викличемо на другу зустріч. Подивимося на динаміку його відновлення. Бражко заслуговує на виклик своєю грою за молодіжку, зараз він має постійну практику в Динамо. Нам потрібно використовувати молодих гравців. Це важливий виклик і для нього, і для гравців молодіжної збірної. Ми все бачимо і надалі викликатимемо футболістів з молодіжної збірної до першої команди".

Про збірну Боснії і Герцеговини:

"Я вдячний нашим клубам, що допомогли збірній зібратися раніше, бо Боснія збирається 18-го числа, бо мають лише одного гравця з національного чемпіонату. Ми маємо багато гравців за кордоном, де напружений графік. Той же Михайло Мудрик приїде 17-го, а решта приїде раніше. У нас буде час вирішити, хто гратиме.

П'яте місце Боснії і Герцеговини — це не те місце в групі, на яке вони заслуговували. Але є що є. Це третій тренер збірної за минулий рік і коли він прийшов, він робив велику ротацію і дивився хто є. Хто гратиме проти нас – невідомо. Всі гравці грають у Європі, тому це міцна команда і ми маємо бути готовими до неї. Насамперед ми повинні дивитися на себе і думати про свою гру. Все в наших силах.

Мені статус фаворита не заважає. Я сподіваюся, що він не заважає гравцям. Я пам'ятаю матчі з Італією, де ми мали забити на останніх хвилинах. Гра може складається по-різному, як ми вчора бачили у грі між Динамо та Вересом. Потрібно дивитися на себе та готуватися. Ці матчі вирішують долю нашої країни на Євро-2024. Зараз ми вже маємо подібний досвід, і я впевнений, що гравці готові".

Про можливе повернення чемпіонату U-21:

"Ну дивіться. Я не знаю, чому, коли я тільки дав якесь інтервʼю, усі одразу почали запитувати клуби: "А що ви думаєте?". Наприклад, коли я розмовляю з тренерами команд, то вони майже усі за.

Вони розуміють, що команда U-21 – це команда, звідки вони можуть черпати гравців, які допоможуть у майбутньому. Але з іншого боку, зараз дуже багато команд, які вже використовують навіть гравців U-19, не U-21. Тому, як я казав, це моє бажання, я хочу повернути цей чемпіонат і я хочу, щоб у нас було більше молодих гравців, які будуть отримувати практику в U-21.

Але як це будемо робити? Я розмовляю з тренерами, керівниками клубів. Зараз, я впевнений, це неможливо. Але на майбутнє це моя думка. Але надалі ми будемо розмовляти з клубами та якось вирішувати це питання. Для мене це важливо. Я вважаю, що це важливо для молодіжної збірної України".

Нагадаємо, матч Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом.