Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 28-го туру Прімери, який пройде 09 березня та розпочнеться о 22:00.

У рамках двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Жирона та Осасуна. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

ЖИРОНА — ОСАСУНА

СУБОТА, 09 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ЕСТАДІО МУНІСІПАЛЬ ДЕ МОНТІЛІВІ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТЕО БУСКЕТС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Жирона виграла у Райо Вальєкано і здавалося, що вона зможе трішки наздогнати Реал враховуючи нічию команди Карло Анчелотті з Валенсією, але хлопці Мічела програли Мальорці і тому наступні матчі в якомусь сенсі можуть бути вирішальними. Якщо вони не будуть регулярно набирати залікові бали, то можуть припинити участь у чемпіонській гонці.

В Осасуни наразі є декілька вдалих матчів поспіль, в яких вдалося здобути 10 очок і все ще мати можливість вийти у єврокубки. Наразі відставання від конкурентів невелике, втім як і її опоненту у цій зустрічі необхідно лише здобувати позитивні результати.

До матчу мають бути готові лідери обох команд і пошкодження мають лише декілька гравців, більшість з яких важко назвати ключовими. Головним запитанням для українських вболівальників є показники Артема Довбика. У попередніх зустрічах форвард не забивав, тому необхідно знову вийти на стежку одного з найкращих бомбардирів Ла Ліги, до того ж у першому матчі цих колективів він забив гол і віддав два асисти.

Зате чудово себе проявляє Віктор Циганков, у якого два голи в минулих турах і чудова форма станом на зараз. У складі Осасуни також є свій топовий форвард і це Анте Будімір. В нього така ж кількість голів на даний момент, що і в Артема Довбика, а саме 14. Також важливими гравцями є Хуан Аресо, Йон Монкайола та Хуан Мохіка, що є найкращими асистентами свого клубу у чемпіонаті.

У попередніх 25 матчах Осасуна виграла 11, а Жирона здобула перемоги у 9. В основному більшість перемог ці команди здобували вдома.

Різниця голів складає 37:33 на користь Жирони. Втім, в Осасуни були найбільші перемоги в даних зустрічах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Коуто, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Циганков, А. Гарсія, Мартін, Соліс, Савіо — Довбик

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Крус, Мохіка — Торро, Монкайола — Р. Гарсія, Орос, Гомес — Будімір

Не зіграють: Артеро, Вілья, Рока — Барха, Пенья, Д. Гарсія

Під питанням: Еррера, Лопес — Еррандо

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