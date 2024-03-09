У форварда є сумніви щодо даних виступів іспанської команди з новим можливим трансфером у складі.
Яго Аспас - Getty Images
09 березня 2024, 14:56
Яго Аспас висловив думку щодо можливого трансферу у Реал Кіліана Мбаппе - цитує AS.
"Зараз дуже легко сказати, що Реал буде всіх вигравати з Кіліаном Мбаппе, але це має бути виражено в матчах. ПСЖ також мав перемагати в усіх турнірах з Ліонелем Мессі та Неймаром, але вони не виграли у Лізі чемпіонів минулі роки".
Наразі є розмови стосовно того, що Кіліан Мбаппе підпише угоду з командою наступного літа.
Цього сезону 36-річний гравець провів 25 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 5 асистів.