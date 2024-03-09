Іспанія

У форварда є сумніви щодо даних виступів іспанської команди з новим можливим трансфером у складі.

Яго Аспас висловив думку щодо можливого трансферу у Реал Кіліана Мбаппе - цитує AS.

"Зараз дуже легко сказати, що Реал буде всіх вигравати з Кіліаном Мбаппе, але це має бути виражено в матчах. ПСЖ також мав перемагати в усіх турнірах з Ліонелем Мессі та Неймаром, але вони не виграли у Лізі чемпіонів минулі роки".

Наразі є розмови стосовно того, що Кіліан Мбаппе підпише угоду з командою наступного літа.

Цього сезону 36-річний гравець провів 25 матчів в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 5 асистів.