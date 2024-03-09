Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Фото: twitter.com/GranadaCF
09 березня 2024, 21:57
У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги Гранада на своєму полі приймала Сосьєдад.
Команди на двох забили п'ять голів, проте перемогу в підсумку здобули гості — 3:2.
Гранада — Реал Сосьєдад 2:3
Голи: Узуни, 21, 45 - Умар, 33, Ле Норман, 80, Сілва, 86
Гранада: Баталья Барга — Санчес Сендра (Мелендо, 90), Мендес, Мікел, Нева Тей — Пеллістрі, Руїс Алонсо (Вільяр, 66), Гумбау, Южвяк — Узуни (Аресо, 81), Боє (Онгла, 66)
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Галан (Тірні, 46) — Мендес, Субіменді, Меріно, Турр'єнтес Імас (Андер Оласагасті Іміскос, 90) — Умар (Сілва, 68), Оярсабаль (Беккер, 68)
Попередження: Алонсо — Траоре, Умар.