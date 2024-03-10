Іспанія

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха оцінив виступ українського форварда в матчі Ла Ліги.

Форвард Валенсії Роман Яремчук відіграв 71 хвилину в матчі Ла Ліги проти Хетафе, але не зміг відзначитись результативними діями. Проте наставник "кажанів" Рубен Бараха похвалив українця.

"Він працював, йому потрібно було боротися з центральними захисниками, атакувати простір. Він добре попрацював, докладав зусиль, його самовіддача не викликає сумнівів.

У грі було багато позитивних моментів. Один з них полягає в тому, що команда показала хорошу гру. Перемога це підтверджує. Я завжди люблю говорити про команду в цілому, про людей, які прийшли пізніше і дали нам енергію та інтенсивність", — сказав Бараха.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Хетафе у матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24.