Іспанія

Баски повернулись на переможний шлях.

У 28-му турі Ла Ліги Лас-Пальмас приймав Атлетік. Обидві команди збились з переможного шляху: Лас-Пальмас не вигравав три матчі поспіль, Атлетік — два.

В першому таймі Гурусета відзначився після асисту Ніко Вільямса. А після перерви автогол Коко поставив крапку в матчі. 2:0 на користь Атлетіка.

Перемога наблизила басків до топ-4 — тепер відстань до Атлетіко 2 бали. Лас-Пальмас — на дев'ятій сходинці.

В наступному турі Атлетік прийматиме Алавес, а Лас-Пальмас — Альмерію.

Лас-Пальмас — Атлетік 0:2

Голи: Гурусета, 32, Коко (аг), 66

Лас-Пальмас: Вальєс — Араухо (Рамірес (Пехіньйо, 87) дель Торо, 80), Коко, Мармол, Кардона — Ель Хаддаді (Кардона, 80), Хаві Муньос, Кампанья (Лойодіс, 57), Родрігес, Молейро (Марвін, 56) — Рамірес (Пехіньйо, 87)

Атлетік: Сімон — Де Маркос (Лекуе, 70), Вівіан, Паредес, Берчіче (Альварес, 74) — Вільямс (Беренгер, 70), Прадос — Сансет (Гомес, 62), Галаррета, Вільямс (Беренгер, 70) — Гурусета (Гарсія, 75)

Попередження: Коко, Кардона, Вальєс — Вівіан, Марко