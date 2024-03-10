Німеччина

Відбувся черговий поєдинок 25 туру чемпіонату Німеччини.

У матчі 25 туру німецької Бундесліги Фрайбург у гостях здобув перемогу над Бохумом з рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок на 36 хвилині зусиллями Максіміліана Еггештайна, а на початку другого тайму голом відзначився Міхаель Грегорич, який був асистентом під час першого забитого м'яча.

Господарі поля змогли лише відіграти один гол завдяки забитому м'ячу українського захисника Івана Ордеца.

Після 25 турів Фрайбург набрав 33 очки і займає восьме місце у Бундеслізі, а у Бохума – 25 балів та 15 рядок перед зоною вильоту.

Бохум — Фрайбург 1:2

Голи: Ордец, 62 - Еггештайн, 36 Грегорич, 53.

Бохум: Ріманн — Ерман (Хофманн, 46), Ордец, Шлоттербек, Бернардо — Лосіла, Машович — Асано, Штогер, Форстер (Дашнер, 60) — Брошинські (Пасієнсія, 61).

Фрайбург: Атуболу — Сільділлія, Гінтер (Кюблер, 75), Гульде, Гюнтер — Доан (Кайтель, 89), Еггештайн, Хьофлер, Гріфо (Хелер, 69) — Шаллаї (Муслія, 69), Грегорич (Рохль, 75).

Попередження: Бернардо, Машович, Лосіла — Хьофлер, Еггештайн, Шаллаї, Гульде, Хелер, Гюнтер, Кюблер.