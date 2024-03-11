Іспанія

Футболіст "вершкових" поділився своїми думками після гри з Сельтою.

Захисник мадридського Реала Лукас Васкес прокоментував перемогу своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Сельти (4:0).

"Це був дуже гарний матч із нашого боку. Ми вийшли грати на повну силу і зробили цей крок вперед, щоб здобути перемогу. Команда зробила більш ніж достатньо, щоб взяти три очки.

Найскладніше у такому матчі – забити перший гол. Якщо минають хвилини і нічого не виходить, з'являються сумніви та складності, але команда була дуже гарною.

Ми постійно створювали моменти. Ми робимо все дуже добре, і у нас є та порція удачі, яка іноді потрібна. Ми раді, що забиваємо зі стандартів, тому що це ще одна грань, яку ми привносимо в гру, щоб забивати голи.

Я щасливий грати і мати змогу допомогти команді. Мені це дуже подобається, і щоразу, коли я виходжу на поле, я намагаюся щосили. Я дуже задоволений.

Перший гол Арди Гюлера? Це фантастичний момент для нього. Дуже важливо забити перший гол і позбутися цієї скалки. Ми всі дуже раді за нього. Він ще дитина, якій через травми довелося нелегко, але він ніколи не здавався. Він працював і ось він, який забиває свій перший гол. Сподіваюся, це перший із багатьох", — наводить слова Васкеса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Сельта.