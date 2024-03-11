Іспанія

Український вінгер зможе допомогти національній команді у найближчих поєдинках.

Вінгер Жирони Віктор Циганков уникнув серйозної травми, повідомляє Cadena SER.

Нагадаємо, 26-річний українець отримав пошкодження у минулому матчі Ла Ліги проти Осасуни (2:0).

За інформацією джерела, медичне обстеження, проведене для українця, не виявило серйозного ушкодження.

Таким чином, Віктор під питанням на майбутній матч чемпіонату проти Хетафе і в гіршому випадку, він пропустить лише його.

Із цього також випливає, що Циганков зможе допомогти збірній України у найближчих березневих матчах.

Цього сезону Циганков провів 27 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.

Матч Хетафе – Жирона відбудеться у суботу, 16 березня, о 19:30 за київським часом.