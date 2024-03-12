Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Альмерія вдома зіграла внічию з Севільєю. У другому таймі команді Кіке Флореса вдалося забити двічі, але далі колектив Гаіски Гарітано зміг оформити свій м'яч у відповідь.

Наразі Альмерія йде на 20-му місці в таблиці. В свою чергу Севілья знаходиться на 14 сходинці.

Альмерія — Севілья 2:2

Голи: Ембарба, 38, Мілованович, 90 — Лукебакіо, 81, Окампос, 86

Альмерія: Максимільяну — Пубіль, Монтес, Радованович, Сентельєс — Лопі (Рамазані, 88), Гонсалес — Ромеро (Робертоне, 66), Вієра (Аррібас, 84), Ембарба (Мілованович, 88) — Лосано (Баптістао, 65)

Севілья: Нюланд — Навас (Акунья, 60), Баде, Рамос, Салас — Торрес (Гудель, 71), Соу (Сусо, 60), Сумаре, Окампос — Ен-Несірі (Лукебакіо, 71), Ромеро

Попередження: Лопі, Гонсалес — Баде, Сусо