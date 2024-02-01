Іспанія

Клуб хоче дещо підсилити атакувальну лінію.

Севілья візьме в оренду талановитого форварда Тоттенгема Алехо Веліса - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

В контракті із новою командою не буде права викупу. Наступного літа Алехо відправиться до Англії.

Тоттенгем також зацікавлений Омаром Мармошем з Айнтрахта Франкфурт. Наразі Веліс лікується від пошкодження коліна.

Цього сезону 20-річний гравець провів 10 матчів в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.