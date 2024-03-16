Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 29-го туру Прімери, який пройде 16 березня та розпочнеться о годині 17:15.

У рамках двадцять дев'ятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Осасуна та Реал. Дане протистояння має бути доволі результативним.

ОСАСУНА — РЕАЛ

СУБОТА, 16 БЕРЕЗНЯ, 17:15. ЕСТАДІО ЕЛЬ САДАР, ПАМПЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наразі Реал має перевагу в таблиці над конкурентами у декілька балів, враховуючи те, що сезон вступає у вирішальну фазу це дуже важливо. У попередньому турі іспанського чемпіонату команда виграла у Сельти. Голами відмітилися Вінісіус і Арда Гюлер, а загалом клуб зіграв непоганий матч. Нинішня форма Мадрида викликає деякі сумніви, якщо на старті кампанії йому вдавалося часто впевнено вигравати у своїх опонентів, то зараз через пошкодження та інтенсивність розкладу не завжди вдається підтримувати її. Втім, в найближчих турах має бути можливість зберегти гандикап і перед матчем з Барселоною бути впевненими у своїх результатах.

Стосовно Осасуни, то вона в попередніх матчах програла лише Жироні, а також здобула декілька перемог, тому піднялася вгору у таблиці. Зараз колектив Ягоби Аррасате зберігає шанси вийти у єврокубки, тому буде намагатися це зробити.

Якщо говорити про склади обох команд, то в них немає нічого нового. В Реалу не зіграють ті, хто вже давно має пошкодження, а також Джуд Беллінгем, який отримав червону картку у зустрічі з Валенсією і не зможе взяти участь у наступних матчах. В Осасуни не зможуть грати декілька гравців, що могли би додати якості складу, як ті ж Аймар Орос чи Давід Гарсія, але загалом він конкурентоспроможний. Тому варто чекати на непросте завдання для мадридської команди.

Експерименти Карло Анчелотті у центрі захисту враховуючи відновлення Начо та Антоніо Рюдігера можна поступово завершувати. Є цікаве запитання, хто може вийти у центрі, але скоріше всього буде традиційна четвірка.

Загалом Осасуна та Реал зустрічалися 92 рази. В них іспанському гранду вдалося виграти у 60, ще 19 завершилися внічию.

Різниця голів 207:84 на користь команди з Мадриду. До цього минула перемога з Реалом в Осасуни відбулася у 2011 році.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, У. Гарсія, Еррандо, Мохіка — Р. Гарсія, Монкайола, Торро, Гомес — Будімір

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді — Чуамені, Вальверде, Кроос, Діас — Родріго, Вінісіус

Не зіграють: Пенья, Барха, Орос, Д. Гарсія — Куртуа, Алаба, Мілітао, Беллінгем

Під питанням: .. — Себальйос

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