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Football.ua разом з GGBET анонсує найбільш інтригуючі поєдинки найближчих вихідних.

Єврокубки залишаються позаду, проте їхній вплив безумно буде відчуватись у матчах на вихідних, коли провідні команди Європи визначатимуть сильнішого в рамках національних першостей. В Іспанії очікується принципове протистояння Барселони та Мадрида — "матрацники" прийматимуть "блаугранас". А в Італії лідер Серії А зустрінеться з чинним чемпіоном. Детальніше про ці матчі розповімо в даному матеріалі.

Інтер — Наполі

Неділя, 17 березня, 21:45. Стадіо Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)

Чудове протистояння ймовірного чемпіона з чинним володарем трофея. Інтер проводить неймовірний сезон в чемпіонаті Італії — за десять турів до завершення кампанії вони випереджають найближчого переслідувача на 16 очок. Тож приблизно у середині квітня колектив Сімоне Індзагі оформить чемпіонство. Жодних сумнівів щодо долі золотих медалей чемпіонату немає.

Інтер повторює торішній шлях Наполі, який за керівництва Спалетті змітав усіх суперників у чемпіонаті. Власне, цього вікенду колишній і майбутній володарі трофея зустрінуться в матчі за Джузеппе Меацца.

Тиждень, що минає, став розчаруванням для обох команд. І Інтер, і Наполі синхронно вилетіли з Ліги чемпіонів, хоча й мали хороші шанси на чвертьфінал, особливо "неррадзурі". Підопічні Індзагі поступились Атлетіко в серії пенальті, виграючи по ходу зустрічі. Тим часом Наполі без шансів програв Барселоні. Таким чином, в найпрестижнішому єврокубковому турнірі не залишилось італійських клубів.

Поєдинок проти чинних чемпіонів країни буде для Інтера своєрідним психологічним поштовхом після вильоту з Ліги чемпіонів. А дня Наполі — шанс взяти реванш за поразку в Суперкубку Італії — 0:1.

Наполі — зручний суперник для Інтера. В чемпіонаті востаннє Інтер поступився неаполітанцям у квітні 2017 року. Тому і в цьому матчі явним фаворитом виглядає команда Індзагі.

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога Інтера — 1.62, нічия — 4.2, звитяга Наполі — 4.92. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Атлетіко — Барселона

Неділя, 17 березня, 22:00. Стадіо Метрополітано (Мадрид, Іспанія)

За іронією долі, в Мадриді зійдуться команди, яки вийшли переможцями дуелей з вищеназваними колективами. Це буде остання зустріч Сімеоне та Хаві в рамках Ла Ліги. Цікаво, що аргентинський наставник програв усі матчі проти легенди Барси. Причому його команда зуміла лише двічі забити в чотирьох матчах проти "блаугранас".

За десять турів до завершення чемпіонату команди розділяє шість очок в турнірній таблиці — Барса йде на третій сходинці, Атлетіко — четвертий. А на п'яти йому наступає Атлетік. Тому в разі поразки Мадрид може випасти із топ-4.

Обидві команди відчувають кадрові проблеми, але більше їх у "блаугранас". Хаві не може розраховувати на Алонсо, Бальде, Гаві, Педрі, Торреса та Де Йонга. Тоді як Сімеоне залишився без Вітоло, Лемара та Хіменеса. Перші двоє не грають досить давно, на відмінну від уругвайця, який травмувався на початку року.

Востаннє Атлетіко перемагав вдома Барсу у позаминулому сезоні, тому звитяга, та ще й над Хаві, стане по-справжньому історичною для Чоло Сімеоне.

Компанія GGBET пропонує на матч Атлетіко Мадрид vs Барселона наступні коефіцієнти: перемога команди Чоло Сімеоне — 2.34, нічия — 3.62, успіх підопічних Хаві — 2.83. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.