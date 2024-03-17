Іспанія

Жерар Піке запропонував радикальні зміни у футболі.

Колишній захисник Барселони Жерар Піке запропонував скасувати нічиї у футболі.

"Футбол — це розвага. Він конкурує з Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Всі мають обмежений час. Футбол протягом 90 хвилин не такий захоплюючий.

Потрібно знайти способи забивати більше голів або не допускати, щоб гра закінчувалася внічию. Може, не буде нічиїх, чому ні? У бейсболі та баскетболі не буває нічиїх. Ти йдеш на гру, і вона закінчується внічию, і відчуття таке: Хто виграв?", - стверджує він.

Раніше Піке анонсував своє повернення у футбол.